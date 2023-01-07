За последние 2 дня РФ могла перебросить в Беларусь не менее 1,5 тыс. солдат, - Гаюн
В ночь с 6 на 7 января в Белорусь перебросили еще один эшелон с русскими солдатами
Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".
По информации источника, 7 января, в 02:10, через станцию Смоленск в направлении Беларуси прошел спецешелон с 15 пассажирскими вагонами. Он направлялся в Витебск, а в вагонах находились 700-800 русских солдат.
Сутками ранее, ночью 6 января, россияне проделали идентичный маршрут. В вагонах в Витебск также прибыло 700-800 российских военных.
"Таким образом, за последние два дня в Витебск могло быть переброшено минимум 1400-1600 солдат ВС РФ. Дополнительным подтверждением является то, что вечером 6 января в разных местах города были замечены солдаты ВС РФ, которые ходили группами по нескольку человек и посещали магазины" , – пишет Гаюн.
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