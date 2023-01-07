За последние 2 дня РФ могла перебросить в Беларусь не менее 1,5 тыс. солдат, - Гаюн

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

По информации источника, 7 января, в 02:10, через станцию Смоленск в направлении Беларуси прошел спецешелон с 15 пассажирскими вагонами. Он направлялся в Витебск, а в вагонах находились 700-800 русских солдат.

Сутками ранее, ночью 6 января, россияне проделали идентичный маршрут. В вагонах в Витебск также прибыло 700-800 российских военных.

"Таким образом, за последние два дня в Витебск могло быть переброшено минимум 1400-1600 солдат ВС РФ. Дополнительным подтверждением является то, что вечером 6 января в разных местах города были замечены солдаты ВС РФ, которые ходили группами по нескольку человек и посещали магазины" , – пишет Гаюн.

2 января стало известно, что минобороны Беларуси продолжило совместные с российской армией учения до 8 января.

5 января стало известно, что Россия передала вооруженным силам Белоруссии новую партию бронетранспортеров БТР-82А.

6 января в Беларусь прибыли два очередных эшелона с военной техникой России, в том числе КамАЗы, Уралы, БАЗы с символикой Z.

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