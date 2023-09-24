За последние 11-12 лет по всей России закрыли более 10 тысяч татарских школ и гимназий, – глава эмиграционного правительства Татарстана Кашапов

Об этом глава правительства независимого Татарстана в изгнании, бывший политзаключенный Кремля Рафис Кашапов заявил в интервью украинскому порталу "Новинарня".

"Татарский язык, можно сказать, уничтожен. В школах его уже почти не изучают, а в немногих якобы татарских гимназиях и школах дети на самом деле говорят на русском", - отметил политик.

"За последние 11-12 лет по всей России закрыли более 10 тысяч татарских школ и гимназий. Около пяти тысяч преподавателей татарского языка за последние два года потеряли работу и стали преподавателями русского языка. Это культурный и моральный геноцид против нашего народа казанских татар. Такое происходит и во всех других нероссийских народах РФ", - конкретизировал Кашапов.

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Кроме того, продолжил Рафис Кашапов, в Татарстане постоянно происходит пропаганда "русского мира".

"Эта пропаганда работает 24 часа в сутки. Постоянно пропагандируется русская культура, история, язык. Выходит, что русские - это "великая нация", а остальные народы - "второсортные". В последние годы в Татарстане показывают сериалы о так называемом "величии русского" народа”. И даже в селах старики начали говорить по-русски", - подчеркнул глава эмиграционного правительства татар Поволжья.

"Только путем деколонизации, создания своего национального татарского государства мы получим возможность заново учить наш родной татарский язык", - подытожил Кашапов.