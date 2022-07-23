Об этом Ирина Верещук написала в Телеграмм.

"Вопрос не столько юридический, сколько политический. С одной стороны, паспорт оккупанта помогает простому человеку выжить во временной оккупации. С другой стороны, как это объяснить нашим гражданам, которые стоят насмерть всех нас на передовой? В том числе за то, чтобы на нашей земле никогда не было российских паспортов. Можно долго и сложно дискутировать по теме юридических тонкостей, прав человека и необходимости выживать в оккупации. Но не забывайте: на красном российском паспорте много украинской крови", — написала она.

"Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление определено", — подытожила министр.

Народный депутат Украины Николай Княжицкий в эфире Эспрессо сказал, что ситуация с лишением гражданства Украины Геннадия Корбана и недопуска его в страну имеет признаки беззакония.

Народный депутат Сергей Власенко опубликовал якобы копию указа президента Украины о прекращении гражданства нескольких влиятельных лиц, в частности бизнесменов Геннадия Корбана и Игоря Коломойского.

22 июля Геннадия Корбана задержали на границе и изъяли у него паспорт гражданина Украины.

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