За полтора месяца - вы меня все так ненавидите, - тренер сборной Украины Петраков обратился к журналистам и болельщикам
И.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков поделился мнением об отношении к себе журналистов
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный YouTube-канал УАФ.
Петраков перед матчами сборной Украины провел пресс-конференцию, где обратился к журналистам и болельщикам.
"За полтора месяца, что я нахожусь у руля сборной, мне так приятно - вы меня все так ненавидите, столько обо мне статей, гадостей. Я, честно, стал сильнее - спасибо вам огромное, спасибо. У меня мотивация такая сейчас, мля, сумасшедшая. Меня так ненавидят - класс. Всем желаю здоровья и добра. Видите? Вы меня критикуете, а я вам желаю, здоровья, добра и счастья вашим семьям, - сказал Петраков.
Сборную Украины ждут отборочные матчи ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов).
Сборная Украины имеет 5 очков и занимает в группе D второе место. Франция заработала 12 пунктов и лидирует. У Финляндии 5 баллов, Боснии и Герцеговины и Казахстана - по 3.
- 17 сентября Александр Петраков обнародовал список игроков сборной Украины, в котором не оказалось Руслана Малиновского.
- 28 сентября стало известно, что Зинченко не поможет сборной Украины в решающих матчах квалификации чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины и Финляндии.
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