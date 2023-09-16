За полтора года большой войны с Украиной Россия потратила около $167,3 млрд, - Forbes

Об этом сообщает Forbes .

Около 300 млн долларов РФ тратит на войну с Украиной ежедневно. За январь - июнь 2023 года было потрачено больше, чем планировал потратить за весь 2023 год. Несмотря на это, Россия удваивает военный бюджет, а цена российского солдата становится все меньше.

По расчетам Forbes, проведенным на основе данных Генштаба ВСУ, прямые военные расходы и стоимость утраченной техники России за 18 месяцев войны составляют около 167,3 млрд долларов без учета постоянных расходов на оборону.

Наибольшие статьи расходов: обеспечение военных действий (долларов 51,3 млрд), зарплаты военных (долларов 35,1 млрд), компенсации семьям погибших (долларов 25,6 млрд) и раненых (долларов 21 млрд) и стоимость уничтоженной техники (долларов 34 млрд).

Зарплаты солдатам ВС РФ

После стремительного падения рубля "цена" российского солдата для бюджета РФ значительно снизилась. По состоянию на 2022 год суммарные выплаты на одного бойца составляли около 200 долларов в день, сейчас – 120 долларов в день.

Отмечается, что только за первые шесть месяцев 2023 года Россия потратила на нужды обороны 5,59 трлн рублей, что на 600 млрд рублей больше, чем было заложено в бюджете РФ на весь год. Это вынудило российское правительство удвоить плановые расходы федерального бюджета на оборону на 2023 год, увеличив их до 9,7 трлн рублей.

Общий бюджет РФ на 2023 год намечен на уровне 29 трлн рублей. Таким образом, 33% федерального бюджета будет израсходовано на обеспечение армии.

Также с падением рубля уменьшается стоимость компенсации военным в долларах США. Если при курсе 60 рублей/доллар стоимость компенсации семье погибшего в РФ составляла около 110 000 долларов, сейчас это всего около 65 000 долларов. Сумма компенсации раненым соответственно снизилась с 45 000 долларов до 27 000 долларов.

По данным Генштаба ВСУ, уровень российских потерь в последние месяцы остается на значительно более высоком уровне, чем в прошлом, соответственно Россия вынуждена тратить больше на компенсации.

Ракеты, снаряды и амуниция

Основная статья расходов РФ на войну в Украине – это боеприпасы и военное обеспечение армии. Общая стоимость этих расходов – 51,34 млрд долларов.

Сообщается, что в прошлом году российская артиллерия использовала до 50 000 снарядов в день, сейчас темпы использования значительно сократились: ориентировочно до 10 000 снарядов в день.

Средняя стоимость снаряда российского калибра около 1000 долларов. Итак, только на обеспечение российской артиллерии россияне потратили более 9 млрд долларов за полтора года войны.

Очевидно, Россия не готовилась к столь длительной войне и ее запас снарядов и возможности производства не позволяют обеспечить собственные потребности в долгосрочной перспективе, что заставляет заключать контракт на поставку боеприпасов с Северной Кореей.

Россия возобновила интенсивность ракетных обстрелов территории Украины. Если за март-апрель РФ выпустила по Украине 95 ракет большой дальности, в мае было выпущено уже 243 ракеты. В августе - 126.

Общая стоимость ракет, выпущенных по территории Украины, уже составляет более 21,1 млрд долларов.

Потери техники

Наибольшие потери врага в войне против Украины в технике – танки и авиация.

Россия потеряла 315 боевых самолетов, средней стоимостью 18,8 млн долларов, и 316 вертолетов, средней стоимостью 10,4 млн долларов.

За три месяца контрнаступления украинские военные уничтожили около 2000 артиллерийских систем. Это столько же, сколько за весь прошлый год. В общей сложности Россия уже потеряла артиллерии и РСЗО на 5 млрд долларов.

Общие потери российской техники в денежном эквиваленте составляют более 34 млрд долларов за период с 24 февраля 2022-го по 24 августа 2023-го.