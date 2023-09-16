Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика За полтора года большой войны с Украиной Россия потратила около $167,3 млрд, - Forbes

За полтора года большой войны с Украиной Россия потратила около $167,3 млрд, - Forbes

16 сентября, 2023 суббота
18:19
Экономика Русские военные

По расчетам Forbes стоимость одного дня большой войны с Украиной для России составляет около 300 млн долларов. В общей сложности за полтора года РФ потратила более 167 млрд долларов

Об этом сообщает Forbes .

Около 300 млн долларов РФ тратит на войну с Украиной ежедневно. За январь - июнь 2023 года было потрачено больше, чем планировал потратить за весь 2023 год. Несмотря на это, Россия удваивает военный бюджет, а цена российского солдата становится все меньше.

По расчетам Forbes, проведенным на основе данных Генштаба ВСУ, прямые военные расходы и стоимость утраченной техники России за 18 месяцев войны составляют около 167,3 млрд долларов без учета постоянных расходов на оборону.

Наибольшие статьи расходов: обеспечение военных действий (долларов 51,3 млрд), зарплаты военных (долларов 35,1 млрд), компенсации семьям погибших (долларов 25,6 млрд) и раненых (долларов 21 млрд) и стоимость уничтоженной техники (долларов 34 млрд).

Зарплаты солдатам ВС РФ

После стремительного падения рубля "цена" российского солдата для бюджета РФ значительно снизилась. По состоянию на 2022 год суммарные выплаты на одного бойца составляли около 200 долларов в день, сейчас – 120 долларов в день.

Отмечается, что только за первые шесть месяцев 2023 года Россия потратила на нужды обороны 5,59 трлн рублей, что на 600 млрд рублей больше, чем было заложено в бюджете РФ на весь год. Это вынудило российское правительство удвоить плановые расходы федерального бюджета на оборону на 2023 год, увеличив их до 9,7 трлн рублей.

Общий бюджет РФ на 2023 год намечен на уровне 29 трлн рублей. Таким образом, 33% федерального бюджета будет израсходовано на обеспечение армии.

Также с падением рубля уменьшается стоимость компенсации военным в долларах США. Если при курсе 60 рублей/доллар стоимость компенсации семье погибшего в РФ составляла около 110 000 долларов, сейчас это всего около 65 000 долларов. Сумма компенсации раненым соответственно снизилась с 45 000 долларов до 27 000 долларов.

По данным Генштаба ВСУ, уровень российских потерь в последние месяцы остается на значительно более высоком уровне, чем в прошлом, соответственно Россия вынуждена тратить больше на компенсации.

Ракеты, снаряды и амуниция

Основная статья расходов РФ на войну в Украине – это боеприпасы и военное обеспечение армии. Общая стоимость этих расходов – 51,34 млрд долларов.

Сообщается, что в прошлом году российская артиллерия использовала до 50 000 снарядов в день, сейчас темпы использования значительно сократились: ориентировочно до 10 000 снарядов в день.

Средняя стоимость снаряда российского калибра около 1000 долларов. Итак, только на обеспечение российской артиллерии россияне потратили более 9 млрд долларов за полтора года войны.

Очевидно, Россия не готовилась к столь длительной войне и ее запас снарядов и возможности производства не позволяют обеспечить собственные потребности в долгосрочной перспективе, что заставляет заключать контракт на поставку боеприпасов с Северной Кореей.

Россия возобновила интенсивность ракетных обстрелов территории Украины. Если за март-апрель РФ выпустила по Украине 95 ракет большой дальности, в мае было выпущено уже 243 ракеты. В августе - 126.

Общая стоимость ракет, выпущенных по территории Украины, уже составляет более 21,1 млрд долларов.

Потери техники

Наибольшие потери врага в войне против Украины в технике – танки и авиация.

Россия потеряла 315 боевых самолетов, средней стоимостью 18,8 млн долларов, и 316 вертолетов, средней стоимостью 10,4 млн долларов.

За три месяца контрнаступления украинские военные уничтожили около 2000 артиллерийских систем. Это столько же, сколько за весь прошлый год. В общей сложности Россия уже потеряла артиллерии и РСЗО на 5 млрд долларов.

Общие потери российской техники в денежном эквиваленте составляют более 34 млрд долларов за период с 24 февраля 2022-го по 24 августа 2023-го.

Украина
Россия
російська армія
Война с Россией
Читайте также:
Алексей Голобуцкий
Автор Алексей Голобуцкий
16 сентября, 2023 суббота
Новый счетчик Шуфрича
15 сентября, 2023 пятница
Украинский дрон Sea Baby ударил по российскому ракетному кораблю "Самум", - СМИ
Антонівський міст
16 сентября, 2023 суббота
ВСУ форсируют Днепр на Херсонщине, у россиян нет ресурсов, чтобы помешать этому, – ISW
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.65
    Покупка 37.65
    Продажа 38.39
  • EUR
    Покупка 40.32
    Продажа 41.28
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
16 сентября
20:07
OPINION
Здесь живет свет
19:52
Обновлено
Во время игры "Оболони" с "Шахтером"
"Оболонь" проиграла "Шахтеру". Расписание и результаты матчей 7-го тура УПЛ
18:33
За последние 2,5 месяца стоимость экологического ущерба от войны выросла почти на $1,5 млрд, - Министерство экологии
18:21
Эксклюзив
Путин вспомнил о Чубайсе неслучайно, - Фейгин
18:08
Эксклюзив
На линии фронта несовершеннолетние иногда эвакуируются самостоятельно, - правозащитница Касьянова
18:06
OPINION
Как украинцы будут учить россиян их истории
18:04
МОЗ создало горячую линию для раненых военных
18:01
Интервью
Как Арсен Жумадилов планирует изменить систему обеспечения армии. Большой разговор "Еспресо"
17:46
Perseverance
Эксперимент на Марсе доказал, что из его атмосферы можно получить кислород, - NASA
17:44
Обновлено
"Деньги на ВСУ!" У входа в мэрии Киева и Одессы прошли митинги против чрезмерных расходов на тротуары
17:39
РФ превращает гражданские больницы в военные госпитали в оккупированном Крыму, - Нацсопротивление
17:29
Эксклюзив
Умань во время Рош ха-Шана
Рош ха-Шана в Умани: сколько иностранцев приехало, как реагируют на воздушную тревогу, что делает полиция Украины и Израиля
17:28
Эксклюзив
Армения
В Армении может произойти военный мятеж, - экс-председатель оборонного штаба Нагорного Карабаха
17:14
Обновлено
Россияне ударили по Бериславу на Херсонщине: ранена женщина
17:01
Лента украинского режиссера Дроня "Дом за стеклом" вошла в конкурсную программу Варшавского международного кинофестиваля
17:00
Эксклюзив
Пришло время для поставки Украине F-16 и ATACMS, - дипломат Брайза
16:49
Продавал услуги 6 женщин и несовершеннолетней: в Житомирской области схватили сутенера
16:34
Верховный Суд запретил застройку земли Университета Карпенко-Карого
16:07
ГУР: в боях за Гостомельский аэропорт РФ потеряла около 200 элитных специалистов по захвату аэродромов
16:04
OPINION
Вадим Денисенко
Ритуальное убийство условного Чубайса
15:56
Обновлено
Россияне обстреляли Казачью Лопань и Купянский район Харьковской области: 2 погибших, 2 раненых
15:47
В Крыму оккупационные власти РФ продают на аукционах частное имущество украинцев
15:43
Обновлено
Россия нанесла 5 ракетных ударов по Харькову: ранены пять человек
15:30
Обзор
Усик – Фьюри, украинец и Формула-1, сборная Украины и Евро-2024: главные новости украинского спорта за неделю
15:17
Минэкономики приняло Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда до 2030 года
15:07
Польша с 17 сентября запрещает въезд на автомобилях с российскими номерами
15:05
"Живем, как в 90-е", - в городском совете Мариуполя рассказали о ситуации с зарплатами в городе
15:05
У 47-й бригады "Магура" новый командир, - СМИ
14:56
Эксклюзив
В Силах обороны отметили, что враг сегодня довольно интересно разместил корабельную группировку
14:54
Минобороны РФ обвинило Украину в атаке дрона по Белгородской области
14:50
НБУ разрешил банкам продавать больше наличной валюты, а население сможет чаще оплачивать лечение за границей
14:47
Национальная оперетта Украины открыла 89-й театральный сезон
14:18
Россия 118 раз атаковала украинские порты после выхода из зернового соглашения
14:13
Инфографика
Курс валют на 16 сентября: сколько стоит доллар и евро
14:07
OPINION
Мобилизация от власти: инициативы не выдерживают критики
14:00
Эксклюзив
Американский дипломат Брайза объяснил, что на самом деле прикрывает Россия и Турция зерновым соглашением
13:57
Первые гражданские суда прошли по временному коридору в украинские порты
13:24
Эксклюзив
Фейгин: Удары по территории РФ и оккупированному Крыму ведут к обнулению смысла так называемой СВО
13:04
Михаил Подоляк
Подоляк назвал причины, по которым Россия стремится к "переговорам"
13:01
Эксклюзив
Годовщина похищения Георгия Гонгадзе: в Киеве почтили память журналиста и медийщиков, погибших в войне с Россией
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV