За полтора дня орки стянули свыше 2,5 тыс. техники, — глава Луганской ОВА

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Один из вариантов оккупантов - захват Северодонецка как областной центр. Второй вариант - перерезать трассу "Бахмут-Лисичанск", таким образом сделать невозможным поставки как и боекомплектов, так и гуманитарных грузов - то есть область будет просто отрезана полностью", - сказал Гайдай.



Глава ОВА добавил, что, несмотря на очень сложную ситуацию в Луганской области, сегодня все же удалось эвакуировать 17 человек.



"Трое из этих 17 – дети. Сейчас они в безопасности. Будем дальше пытаться эвакуировать людей, однако скажу, что каждая поездка, или в Северодонецк. или в Лисичанск, что в Горную общину - это "лотерея", может прилететь в любой момент и может случиться трагедия", – подчеркнул Гайдай.

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