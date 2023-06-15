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За полный запрет УПЦ МП выступают 66% украинцев, - опрос КМИС

15 июня, 2023 четверг
11:53
Общество Митрополит УПЦ МП Павел стоит перед шлагбаумом в Лавре

В Украине возросло количество людей, поддерживающих полный запрет Украинской православной церкви (Московского патриархата) – с 54% до 66%

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"По результатам опроса с 78% в декабре 2022 года до 85% сейчас стало больше украинцев, считающих, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ МП. В частности, с 54% до 66% стало больше тех, кто считает , что эта церковь должна быть полностью запрещена в Украине", - отметили в КМИС.

Кроме того, еще 19% опрошенных украинцев выступают за более "мягкий" подход, не предусматривающий полный запрет, но предусматривающий установление государственного контроля и надзора. В декабре 2022 г. так считали 24% респондентов.

Также уменьшилось количество украинцев, считавших, что ничего не стоит делать и не стоит вмешиваться в дела УПЦ (МП), а расследовать лишь отдельные возможные случаи правонарушений – с 12% до 6%.

Опитування

Фото: КМИС

Опрос проводился с 26 мая по 5 июня 2023 методом телефонных интервью (CATI) среди 1029 совершеннолетних респондентов из всех регионов Украины, кроме оккупированных. Статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1%. – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%.

Что известно о пребывании УПЦ (МП) в Киево-Печерской Лавре

29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру : на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде с заповедником. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.

Впоследствии стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.

Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.

30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

На следующий день прихожане и представители УПЦ (МП) во второй раз не пустили в Киево-Печерскую Лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также в УПЦ (МП) заявили , что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил , что следователи СБУ вручили ему подозрение, а также что 1 апреля в его доме проведут обыски.

Сотрудники Службы безопасности Украины вручили ему подозрение утром 1 апреля . После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск.

Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.

29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экснаместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест.

В июне Черниговский облсовет поддержал обращение к президенту, Кабмину и Верховной Раде относительно немедленного запрета в Украине РПЦ и организаций зависимых от него, а также УПЦ МП. Впоследствии подобное решение принял Киевский облсовет.

12 июня в минкульте сообщили , что УПЦ МП не уволила 79 объектов Киево-Печерской лавры в течение предоставленных им трех дней – теперь их заставит это сделать суд.

Украина
УПЦ МП
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