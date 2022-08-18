Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Знаток бронетанковой техники прокомментировал главные моменты типичной тактики противника в эксплуатации БМП и БТР за последние полгода на поле боя.



"Шесть месяцев войны показали несколько вещей. Во-первых, по тактике применения. Во все времена боевая машина пехоты (БМП) используется обычно для поддержки наступления пехоты или для цементирования обороны противника, то есть как огненное средство для помощи пехоте удерживать позиции. В те времена, когда БМП планировались применять в качестве бронированного кулака при преодолении территории, по которой нанесся удар ядерным оружием, ушли в небытие", - пояснил подполковник в отставке.



Николай Саламаха отметил, что в то же время боевые машины поддержки танков (БМПТ), которые Россия впервые применила на территории Украины в течение последних двух месяцев, показали, что за боевыми бронированными машинами такого класса защиты есть будущее.



То есть враг столкнулся с тем, что защищенность бронетранспортеров БТР-80, БТР-80А, БТР-82А, БМП, БМП-1, БМП-2 и БМП-3, а также боевая машина десанта (БМД-4) и БМД-4М - они недостаточно защищены для того, чтобы с их помощью прорывать оборону противника, применяющего современные противотанковые средства. Это собственно то новое, что мы увидели за последние полгода", - пояснил Саламаха.

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