Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Так, за шесть месяцев войны зафиксировано более 2 тыс. фактов причинения ущерба окружающей среде. Они уже достигли 395 млрд грн.

Ущерб вследствие загрязнения воздуха составил 176 млрд грн, водных ресурсов - 106,3 млрд грн, почв - 8,8 млрд грн.

"С начала широкомасштабного вторжения России в Украину мы фиксируем все преступления оккупанта против окружающей среды, чтобы в дальнейшем заставить его полностью уплатить причиненное украинскому народу", - говорится в сообщении.

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