За полгода украинцы перевели из-за рубежа $6,2 млрд

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины .

Объем частных переводов в Украину из-за границы по июнь 2021 года составлял $ 1 млрд 109 млн долларов и на 16,2% превышает прошлогодние показатели.

Всего за январь-июнь 2021 в Украину поступило $ 6 млрд 205 млн - на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

НБУ учитывает в статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления средств в Украине.

20 июля сообщалось, что в Польше работает около 1,5 млн украинских рабочих , из которых около 600 тыс. платят налоги в Украине.

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