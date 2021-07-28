За полгода Польша отказала во въезде более 10 тыс. украинцам

Об этом сообщила Пограничная служба Польши на запрос "Укринформа".



Польские пограничники в первом полугодии 2021 года отказали во въезде в страну 10 тыс. 368 гражданам Украины. Это почти на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (17 тыс. 109 человек).



Всего на польско-украинской границе польская сторона отказала во въезде 11 тыс. 704 иностранцам, что на 33% меньше, чем в первом полугодии 2020 года.



За нелегальное пересечение границы или попытку нелегального пересечения польской границы в первом полугодии года польские пограничники задержали 2 тыс. 466 граждан Украины, что в три раза больше, чем в первом полугодии прошлого года (813 человек).



С января по июнь польские пограничники обнаружили 1 тыс. 968 граждан Украины, которые пытались пересечь границу по поддельным документам. Это почти в восемь раз больше, чем в 2020 году (266 случаев).



В течение того же времени за нелегальное пребывание в Польше задержали 983 украинцев. Это более чем в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (3 тис.133 человек). По приблизительным оценкам, в настоящее время в Польше может находиться примерно 1,5 млн граждан Украины.