За полчаса на Херсонщине ПВО сбила два ударных вертолета армии РФ
Днем 24 октября Противовоздушная оборона ВСУ за полчаса сбила два российских ударных вертолета над Херсонской областью
Об этом информируют в телеграме Воздушные силы ВСУ.
"24 октября, с 13:00 по 13:30, в Бериславском районе Херсонщины, подразделениями Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад воздушного командования "Юг" Воздушных Сил сбиты два ударных вертолета", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что ликвидировали два вертолета Ка-52.
- Украинская авиация в течение 23 октября нанесла 11 ударов по местам сосредоточения противника, а ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления, четыре состава боеприпасов и зенитный ракетный комплекс.
- ВСУ выполнили 130 огневых задач в день и уничтожили российскую станцию "Зоопарк-1" в Херсонской области.
- Генштаб подтвердил уничтожение трех вражеских БМ-21 "Град" и эвакуацию 70 раненых оккупантов в Запорожье.
- 23 октября бойцы ВМС ликвидировали боевую машину пехоты и еще 29 российских захватчиков во время боя в Донецкой области.
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