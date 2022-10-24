Об этом информируют в телеграме Воздушные силы ВСУ.

"24 октября, с 13:00 по 13:30, в Бериславском районе Херсонщины, подразделениями Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад воздушного командования "Юг" Воздушных Сил сбиты два ударных вертолета", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что ликвидировали два вертолета Ка-52.