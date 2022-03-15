За подготовку захвата власти: депутату от ОПЗЖ одного из сельсоветов в Харьковской области объявили подозрение в госизмене

Об этом сообщила областная прокуратура в Facebook.



По данным следствия, депутат звонил по телефону представителям молодежного крыла ОПЗЖ и сообщал, что в ближайшее время Харьков и Харьковская область будут оккупированы Россией, которые будут поддерживать политическое движение партии.



Депутат предоставлял указания к подготовке для совместного совершения насильственных действий, чтобы установить в области другие власти.



Его арестовали.

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