За подготовку захвата власти: депутату от ОПЗЖ одного из сельсоветов в Харьковской области объявили подозрение в госизмене
Депутату Солоницевского поселкового совета Харьковского района от партии ОПЗЖ сообщили о подозрении в подготовке к захвату госвласти
Об этом сообщила областная прокуратура в Facebook.
По данным следствия, депутат звонил по телефону представителям молодежного крыла ОПЗЖ и сообщал, что в ближайшее время Харьков и Харьковская область будут оккупированы Россией, которые будут поддерживать политическое движение партии.
Депутат предоставлял указания к подготовке для совместного совершения насильственных действий, чтобы установить в области другие власти.
Его арестовали.
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