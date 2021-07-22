За почти год "перемирия" в зоне ООС погибли 45 украинских военных, - ВСУ

Об этом сообщила пресс-служба ВСУ в комментарии hromadske .



Это данные по состоянию на 18 июля 2021 года. 150 военных получили ранения. В статистику не входят случаи, когда солдаты подрываются на взрывных устройствах.



В общем с апреля 2014 года - погибли 2705 украинских военных, а еще 10 280 получили ранения.

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