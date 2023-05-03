"За победу!": о чем будет новый фильм режиссера Васяновича

Проект "За победу!" получил в сентябре прошлого года грант от Netflix и Украинской киноакадемии. В настоящее время ведутся переговоры с зарубежными партнерами по его реализации. Также к финансированию планируется привлечь европейские кинофонды. "Если мы сейчас найдем негосударственное финансирование, то быстро снимем его этой осенью", – сообщил Эспрессо продюсер фильма Владимир Яценко.

"За победу!" – фильм-антиутопия, действия которого происходят по окончании войны. Главный герой – режиссер, а в центре внимания – киносообщество.

Валентин Васянович так описывает свой фильм: "Это история о разорванных войной семьях, когда женщины с детьми уехали за границу. О том, что украинцы – фантастические, могут жертвовать жизнью, но вряд ли сделают правильный политический выбор и снова изберут популиста..." Там есть и о детях, которые не хотят взрослеть, и о родителях, которые в силу возраста отходят, к сожалению. История местами довольно комичная, трагикомичная, а название "За победу!", потому что когда кинематографисты встречаются, так звучит единственный тост".

По словам Васяновича, в сценарии он демонстрирует возможное развитие событий, но верит, что изображенное в фильме не произойдет на самом деле.

В ролях традиционно для режиссера будут задействованы как профессиональные, так и непрофессиональные актеры. Имя актера на главную роль режиссер пока не раскрывает, но известно, что это профессиональный актер, и он сейчас служит аэроразведчиком в ВСУ.

В фильме также будет сниматься актер Роман Луцкий ("Сторожевая застава", "Отблеск") и ветеран АТО, волонтер Андрей Рымарук ("Атлантида").

Как и в предыдущих работах, Васянович одновременно – автор сценария, режиссер и оператор фильма.

Фильм Валентина Васяновича "Атлантида" в 2019 году получил главный приз конкурсной программы "Горизонты" Венецианского кинофестиваля. События фильма переносят в 2025 году, после победы в "Великой войне".