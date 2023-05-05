"За победу духа в культурной дипломатии": Кулеба наградил 13-летнюю украинку, отказавшуюся петь на одной сцене с россиянином
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба наградил 13-летнюю певицу Софию Самолюк "за победу духа в культурной дипломатии". Накануне девушка отказалась от участия в песенном конкурсе Sanremo Junior-2023 в Италии из-за участия россиянина
Об этом 5 мая сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в instagram.
Дмитрий Кулеба лично подписал благодарность Министерству иностранных дел для Софии Самолюк "за победу духа в культурной дипломатии".
Он отметил, что иногда, чтобы победить в конкурсе, нужно занять позицию и продемонстрировать, что ты являешься представителем народа, который ценит свое достоинство.
"Именно это ты и сделала, и потому ты - победила. Я тебя поздравляю с этой победой. У тебя не будет диплома фестиваля Сан-Ремо в этом году, но ты одержала что-то гораздо большее - ты одержала победу для своей страны. Ты одержала настоящую культурную победу, не исполнив ни слова, но сказав чрезвычайно сильные слова", - написал Кулеба.
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"Неожиданно действительно, но для нас очень важна поддержка, которую мы увидели от украинцев. Мы почувствовали, насколько важна такая позиция для всех нас сейчас, ради победы", - прокомментировала для Эспрессо известие о награде мама девочки Елена Самолюк
- Как мы писали ранее, на фестивале в Италии 13-летняя украинка отказалась выступать на одной сцене с россиянами.
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