За первый уикенд в прокате голливудский боевик "Форсаж 10" собрал $318,9 млн
Бюджет "Форсажа 10" достиг $340 млн, что сделало его одним из пяти самых дорогих фильмов в мире
Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter .
За первый уикенд голливудский боевик собрал $318,9 млн. Это второй лучший старт года после мультфильма "Братья Супер Марио в кино". В Северной Америке "Форсаж 10" заработал всего $67,5 млн. Другое дело за границей, где "Форсаж 10" заработал огромные $251,4 млн в своем международном дебюте.
Лента режиссера Луи Летерье – одна из немногих недавних голливудских релизов, получившая резонанс в Китае. Собрание составило $78,3 млн – это больше, чем в США и Канаде вместе.
Снимали фильм в Лондоне, Риме, Турине, Лиссабоне и Лос-Анджелесе. Бюджет "Форсажа 10" составил $340 млн, что сделало его одним из пяти самых дорогих фильмов в мире. Главные роли сыграли Вин Дизель, Бри Ларсон, Джейсон Момоа, Мишель Родригес, Шарлиз Терон и другие кинозвезды.
По сюжету Доминик Торетто (Вин Дизель) отошел от дел и спокойно живет вместе с женой Летти (Мишель Родригес) и сыном Брайаном. Однако насыщенное прошлое никак не дает им покоя. Данте Рейес (Джейсон Момоа) хочет отомстить Доминику за своего отца. Эрнан Рейес был наркобароном и погиб из-за действий команды Торетто.
"Форсаж 10" стал первой частью завершающего фильма франшизы.
- 20 апреля Universal Pictures опубликовала второй трейлер фильма "Форсаж 10", на экраны фильм выйдет 19 мая.
- В понедельник, 15 мая, вышел финальный трейлер 10 фильма по франшизе "Форсаж", который должен завершить киносагу
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