За первый уикенд в прокате голливудский боевик "Форсаж 10" собрал $318,9 млн

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter .

За первый уикенд голливудский боевик собрал $318,9 млн. Это второй лучший старт года после мультфильма "Братья Супер Марио в кино". В Северной Америке "Форсаж 10" заработал всего $67,5 млн. Другое дело за границей, где "Форсаж 10" заработал огромные $251,4 млн в своем международном дебюте.

Лента режиссера Луи Летерье – одна из немногих недавних голливудских релизов, получившая резонанс в Китае. Собрание составило $78,3 млн – это больше, чем в США и Канаде вместе.

Снимали фильм в Лондоне, Риме, Турине, Лиссабоне и Лос-Анджелесе. Бюджет "Форсажа 10" составил $340 млн, что сделало его одним из пяти самых дорогих фильмов в мире. Главные роли сыграли Вин Дизель, Бри Ларсон, Джейсон Момоа, Мишель Родригес, Шарлиз Терон и другие кинозвезды.

По сюжету Доминик Торетто (Вин Дизель) отошел от дел и спокойно живет вместе с женой Летти (Мишель Родригес) и сыном Брайаном. Однако насыщенное прошлое никак не дает им покоя. Данте Рейес (Джейсон Момоа) хочет отомстить Доминику за своего отца. Эрнан Рейес был наркобароном и погиб из-за действий команды Торетто.

"Форсаж 10" стал первой частью завершающего фильма франшизы.

20 апреля Universal Pictures опубликовала второй трейлер фильма "Форсаж 10", на экраны фильм выйдет 19 мая.

В понедельник, 15 мая, вышел финальный трейлер 10 фильма по франшизе "Форсаж", который должен завершить киносагу











