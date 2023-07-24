Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"15 238 пользователей авторизировались и подали заявки на приобретение, хранение или переоформление оружия за первый месяц работы Единого реестра оружия", – написал министр в своем телеграмм-канале.

Он добавил, что это около 507 заявок в день. А поскольку сервис интуитивно понятен и прозрачен, то количество отклоненных заявок составляет всего 0,87%.

По словам Клименко, граждане могут подать документы в Единый реестр оружия через "Единое окно гражданина" или в магазине по продаже оружия.

Фото: сайт МВД