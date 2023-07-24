За первый месяц работы в Единый реестр оружия обратилось более 15 тыс. украинцев
В Единый реестр оружия, работающий с 23 июня, в день в среднем подают более 500 заявок
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
"15 238 пользователей авторизировались и подали заявки на приобретение, хранение или переоформление оружия за первый месяц работы Единого реестра оружия", – написал министр в своем телеграмм-канале.
Он добавил, что это около 507 заявок в день. А поскольку сервис интуитивно понятен и прозрачен, то количество отклоненных заявок составляет всего 0,87%.
По словам Клименко, граждане могут подать документы в Единый реестр оружия через "Единое окно гражданина" или в магазине по продаже оружия.
Фото: сайт МВД
- Единый реестр оружия (ЕРО) заработал в Украине 23 июня 2023 года. Благодаря его внедрению для граждан упростили процесс получения информации о своем зарегистрированном оружии, а также процедуру получения разрешений. Подробнее о том, какие именно изменения предполагает ЕРО, читайте по этой ссылке
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