За первый день работы "фантомные патрули" зафиксировали 990 нарушений ПДД

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.



"Вчера (25 января, - ред.) патрульные "фантомы" зафиксировали нарушение скоростного режима. Информация поступила на обработку в центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении. Сейчас это 990 админпостановлений", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у автомобилей "фантом" нет опознавательных знаков полиции. Они оснащены системами контроля, позволяющими проводить измерения скорости, а также передавать информацию для оформления правонарушения. На украинских дорогах они появились с 8:00 во вторник, 25 января.