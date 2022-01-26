За первый день работы "фантомные патрули" зафиксировали 990 нарушений ПДД
С начала работы "фантомных патрулей" на дорогах Украины 25 января зафиксировано 990 нарушений ПДД
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.
"Вчера (25 января, - ред.) патрульные "фантомы" зафиксировали нарушение скоростного режима. Информация поступила на обработку в центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении. Сейчас это 990 админпостановлений", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что у автомобилей "фантом" нет опознавательных знаков полиции. Они оснащены системами контроля, позволяющими проводить измерения скорости, а также передавать информацию для оформления правонарушения. На украинских дорогах они появились с 8:00 во вторник, 25 января.
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