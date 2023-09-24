За первые 4 месяца на фронте погибает 50% мобилизованных россиян, – российский оппозиционер Пономарев
Российский оппозиционный политик Илья Пономарев сообщил, что более 50% мобилизованных россиян погибают в течение первых 4 месяцев пребывания на фронте
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"
"Недавно была обнародована очень печальная для россиян статистика. В частности, в течение первых 4 месяцев пребывания на фронте погибает 50% мобилизованных россиян. То есть, путинский режим не очень переживает об их обучении, а просто забрасывают их на войну, как пушечное мясо. И конечно же об этом солдаты рассказывают своим родным и знакомым, Однако здесь большую роль играют большие выплаты за участие в войне против Украины. Бедность в России очень велика, а выплаты за гибель мужчины может улучшить положение. Это просто ужасно, но такая реальность", - рассказал Пономарев.
Политик убежден, что не следует ожидать протестов против власти в РФ
"Я считаю, что нам не следует возлагать большие надежды на протестные движения в России. Это может произойти в будущем, однако не в ближайшем. Конечно, если мобилизационные мероприятия будут распространяться на крупные города РФ, то напряжение среди населения будет расти. Однако, на по моему мнению, первый шаг к протесту сделают российские элиты", - добавил он.
Последние новости о российской мобилизации
3 сентября на временно оккупированных территориях россияне приостановили депортацию населения и активизировали работу военкоматов для увеличения явки на псевдовыборах и ускорения мобилизации.
4 сентября партизанское движение "Атеш" сообщил, что после незаконных псевдовыборов в оккупированном Крыму 12 сентября кафиры планируют активизировать процесс мобилизации, для этого банки передают информацию о своих клиентах российским военкоматам.
Также Центр национального сопротивления заявлял , что Россия пытается ускорить "мобилизацию" на оккупированных территориях Луганской области в рамках проведения фейковых выборов.
11 сентября в украинском Генштабе информировали, что из-за катастрофических потерь в армии в отдаленных регионах РФ и на временно оккупированных территориях Украины в ближайшее время начнется массовая принудительная мобилизация населения. Вооруженные силы планируют призвать от 400 до 700 тысяч человек.
По данным ISW 13 сентября, ближайшее окружение Путин активно обсуждает необходимость и подготовку ко второй волне мобилизации резервов в преддверии осеннего призыва в армию. Российские чиновники хотят мобилизовать от 170000 до 175000 резервистов, а также перенести дату осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября.
14 сентября стало известно, что Кремль приказал пропагандистам не упоминать о новой мобилизации в РФ.
Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телеканала "Эспрессо" призвал избегать мобилизации на временно оккупированных территориях Украины. Если есть возможность купить справку, избежать получения паспорта, это нужно сделать.
В Вооруженных силах Канады также уверены, что Россия планирует провести новый раунд мобилизации. Таким образом, она хочет возобновить наступление в Украине.
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