За первые 20 дней нового года в Украине добыли почти на 50% больше угля, чем за тот же период 2020 года

Об этом Минэнерго сообщает в Facebook .



В 2020 году с 1 по 20 января все государственные шахты добыли 125,3 тыс. тонн угля.



За год в этот же период добыча увеличилась на 25,3%. В первые 20 дней января 2021 года было получено 159,9 тыс. тонн угля.



А с начала 2022 года на 20 января добыча угля составляет 188 тыс. тонн. Это на 47,3% больше, чем за тот же период 2020 года.





Как сообщалось, Беларусь, Словакия и Россия вошли в тройку крупнейших поставщиков электроэнергии в Украину в 2021 году.





