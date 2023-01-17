За первые 15 дней нового года в Украине от российской агрессии погибли 104 человека, - ООН

Об этом сообщили в управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

По их данным, с 1 по 15 января 2023 года в Украине в результате российской агрессии погибли 36 мужчин, 21 женщина, 1 девушка и 2 мальчика. Также погибли 44 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Кроме того, с начала 2023 года пострадали по меньшей мере 284 человека, среди которых 80 мужчин и 39 женщин, а также 6 девушек и 4 мальчика. Среди пострадавших также 4 детей и 147 взрослых, пол которых пока не удалось установить.

В ООН отмечают, что некоторые жертвы гражданского населения, о которых сообщали за этот период, могут быть не учтены в статистике. Они все еще ожидают подтверждения и опубликуют в следующих обновлениях. Также отмечают, что реальное количество жертв российской агрессии за период с 1 по 15 января 2023 года может быть гораздо больше.

Также значительно выше может быть и число погибших за весь период полномасштабной войны России против Украины, поскольку получение информации из мест интенсивных боев происходит с задержкой. Сейчас многие из этих сообщений нуждаются в подтверждении.

"Речь говорится, например, о Мариуполе (Донецкая область), Изюме (Харьковской области), Лисичанске, Попасной и Северодонецке (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц", - говорится в сообщении.

В организации также отмечают, что большинство зафиксированных потерь среди гражданского населения вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетами и авиаударами.

В целом в ООН подтвердили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину число погибших гражданских составляет 7031 человек. Число раненых за это время составило 11 327 человек.

14 января стало известно, что с начала полномасштабной войны в Украине пострадали более 1333 детей.

За сутки 14 января в результате российской вооруженной агрессии погибли по меньшей мере семь мирных жителей Донецкой области.