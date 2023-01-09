За первую неделю года 300 оккупантов доставили в больницу Лисичанска в Луганской области, - Генштаб
В Генштабе рассказали, что противник продолжает нести потери - уже за первую неделю нового года 300 оккупантов доставили в больницу Лисичанска в Луганской области
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 9 января.
Кроме того, по информации Генштаба, в населенном пункте Нижние Сирогозы Херсонской области так называемая прокуратура оккупационных властей с 9 января начала работу по "национализации" местных предприятий.
За день украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 3 удара – по позициям ЗРК
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили один пункт управления и один район сосредоточения живой силы оккупантов.
В течение суток россияне нанесли ракетный удар по Харькову и 10 раз обстреливали территорию Украины из РСЗО
Враг нанес ракетный удар по Харькову, обстрелам также подверглась гражданской инфраструктуре Донецкой, Николаевской и Херсонской областей.
Ситуация на направлениях следующая:
- На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты обстреляли позиции наших войск и гражданские объекты в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области; Стариковое, Шалыгино, Волфино, Басовка и Петрушевка на Сумщине и Стрелке, Зеленом, Амбарном и Гатище Харьковской области.
- На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 16 населенных пунктов. Среди них – Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное на Харьковщине и Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва Луганской области.
- На Бахмутском направлении под огневое поражение попали более 15 населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.
- На Авдеевском направлении вражеский огонь фиксировался вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
- На Новопавловском направлении обстреляны Времовка, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области.
- На Запорожском направлении огневого воздействия подверглись районы 13 населенных пунктов. Среди них – Зеленое Поле и Новополь на Донетчине и Гуляйполе, Волшебное, Щербаки и Степное Запорожской области.
- В Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов, в частности, пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Херсона и Золотой Балки. Имеются пострадавшие среди мирных граждан.
Утром 9 января рашисты ударили ракетой по местному рынку в поселке Шевченково Харьковской области. Две женщины погибли, по уточненным данным, ранены шесть мирных жителей.
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