Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 9 января.

Кроме того, по информации Генштаба, в населенном пункте Нижние Сирогозы Херсонской области так называемая прокуратура оккупационных властей с 9 января начала работу по "национализации" местных предприятий.

За день украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 3 удара – по позициям ЗРК

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили один пункт управления и один район сосредоточения живой силы оккупантов.

В течение суток россияне нанесли ракетный удар по Харькову и 10 раз обстреливали территорию Украины из РСЗО

Враг нанес ракетный удар по Харькову, обстрелам также подверглась гражданской инфраструктуре Донецкой, Николаевской и Херсонской областей.

Ситуация на направлениях следующая:

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты обстреляли позиции наших войск и гражданские объекты в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области; Стариковое, Шалыгино, Волфино, Басовка и Петрушевка на Сумщине и Стрелке, Зеленом, Амбарном и Гатище Харьковской области.

оккупанты обстреляли позиции наших войск и гражданские объекты в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области; Стариковое, Шалыгино, Волфино, Басовка и Петрушевка на Сумщине и Стрелке, Зеленом, Амбарном и Гатище Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 16 населенных пунктов. Среди них – Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное на Харьковщине и Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва Луганской области.

враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 16 населенных пунктов. Среди них – Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное на Харьковщине и Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва Луганской области. На Бахмутском направлении под огневое поражение попали более 15 населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.

под огневое поражение попали более 15 населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области. На Авдеевском направлении вражеский огонь фиксировался вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

вражеский огонь фиксировался вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Новопавловском направлении обстреляны Времовка, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области.

обстреляны Времовка, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области. На Запорожском направлении огневого воздействия подверглись районы 13 населенных пунктов. Среди них – Зеленое Поле и Новополь на Донетчине и Гуляйполе, Волшебное, Щербаки и Степное Запорожской области.

огневого воздействия подверглись районы 13 населенных пунктов. Среди них – Зеленое Поле и Новополь на Донетчине и Гуляйполе, Волшебное, Щербаки и Степное Запорожской области. В Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов, в частности, пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Херсона и Золотой Балки. Имеются пострадавшие среди мирных граждан.

Утром 9 января рашисты ударили ракетой по местному рынку в поселке Шевченково Харьковской области. Две женщины погибли, по уточненным данным, ранены шесть мирных жителей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb