Об этом в эфире Еспресо сказал пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

"Сегодня произошел случай на Закарпатье, когда люди просто отравились угарным газом: разместили трансформатор так, что он попал в помещение. Они погибли", - отметил он.

По словам пресс-офицера, это не единичные случаи - они фиксировались на Днепропетровщине, в Киевской области много, в Ивано-Франковской области.

"Хочется обратиться к людям. Генератор – это прибор, который несет опасность. В таких случаях происходит высокая концентрация угарного газа – человек не получает кислород и умирает", – сказал Хорунжий.

За первую неделю декабря от отравления угарным газом умерло 14 украинцев.

"По статистике Минздрава, в ноябре отравилось угарным газом 368 человек. Это не только генераторы, есть опасность от котлов и печей с трещинами, повреждением и не прочищенными трубами. Если брать первые 7 дней декабря - 97 человек отравились, среди них - 25 детей. Погибли 14 человек", - подытожил пресс-офицер ГСЧС.