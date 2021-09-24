За первое полугодие 2021 года объем нелегальной торговли сигаретами составил 7,2 млрд шт., потери бюджета - 13,2 млрд грн - Kantar

Доля нелегальных сигарет на рынке Украины составляет 15,9%. Это абсолютный рекорд за последние 10 лет.

Такую информацию обнародовала генеральный директор Kantar Украины Светлана Винославская сегодня на он-лайн конференции "Исследования рынка нелегальной торговли табачной продукцией в Украине".

- Предыдущий пик нелегальной торговли мы фиксировали в 2013 - 8,5%. В 2015-2017 гг. был довольно низкий уровень нелегальной табачной продукции. В дальнейшем он постепенно повышался, а в этом году уже наблюдается стремительный рост - в частности, в феврале 2021 года - 12,8%, а в последнем исследовании - 15,9% - объясняет тенденцию Светлана Винославская.

Экстраполируя эти данные на объемы производства сигарет в Украине, в Kantar Украины подсчитали, что за первое полугодие 2021 года объем нелегальной торговли сигаретами составил 7,2 млрд сигарет.

Исходя из минимальной цены пачки сигарет в 50 грн, в которую входит акциз (29 грн за акцизным минимумом), НДС (20%) и розничная акциз (5%), эксперты Kantar Украины оценили объем потерь бюджета от нелегальной торговли за I половину 2021 на уровне 13,2 млрд грн.

- Лидеры по доле нелегальной табачной торговли в Украине - Одесская, Харьковская и Донецкая области - сообщила Светлана Винославская.

По данным Kantar Украины, 34% нелегальной продукции реализуется через магазины, 33% - через киоски, 20% - через уличную торговлю, 11% - на открытых рынках.

- В основном нелегальные сигареты покупают люди с низким уровнем дохода - не только из сельской местности, но и из городов. Примерно половина из них осознают, что они покупают поддельную, нелегальную продукцию - объясняет гендиректор Kantar Украины Светлана Винославская.

Эксперты по налогообложению убеждены причинами резкого роста доли нелегальной торговли сигаретами непродуманная налоговая политика и недостаточный уровень борьбы с нелегальным рынком.

- По данным Государственной казначейской службы Украины, несмотря на повышение акциза на сигареты на 20%, поступления от табачного акциза в первой половине 2021 уменьшились на 1,65 млрд грн - заявила эксперт по налогообложению, кандидат экономических наук Татьяна Кощук.

Эксперт Growford Institute, профессор Константин Швабий предупреждает о высоких рисках непродуманного повышения акцизов и резкого роста доли нелегальной табачной продукции для доходов госбюджета.

- Согласно рейтингу ТОП 200 крупнейших налогоплательщиков в 2020 году 4 производители сигарет заплатили 57,3 млрд грн налогов в госбюджет, что составляет около 7% всех поступлений. Дальнейшее увеличение налоговой нагрузки будет тормозить легальное производство, - уверен Константин Швабий.