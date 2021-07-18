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За переезд в села Италии будут выплачивать $33 тыс.

18 июля, 2021 воскресенье
08:36
Мир

Несколько небольших сел в итальянском регионе Калабрия планируют предложить по 33 000 долларов людям, которые готовы переехать в них для постоянного проживания

Таким образом местные власти пытаются бороться с сокращением населения, передает Еспресо.TV .

В программу будут включены несколько сел с населением до двух тысяч человек. Часть из них расположены вблизи моря, другие - в горах.

Поощрительные суммы будут выдавать только тем новым жителям, которые возьмут на себя обязательства открыть в этих селах свой бизнес или устроиться на работу на позицию, которая нужна в конкретном населенном пункте, объясняет Украинская служба ВВС .

Но и это не все ограничения.

Кандидаты, от которых будут приниматься заявки, должны быть не старше 40 лет и должны получить вид на жительство в Италии.

Выплачивать обещанные 33 000 долларов планируют не сразу, а в виде ежемесячных платежей. Но возможны и исключения.

Представитель руководства региона Калабрия Джанлука Галло рассказал, что участники программы будут получать по 800-1000 евро ежемесячно в течение двух-трех лет.

В качестве альтернативы такому подходу возможно и однократное финансирование для запуска бизнеса - например, гостиницы, ресторана, бара, фермы или магазина.

"Мы еще оттачиваем технические нюансы, точную сумму и длительность финансирования, а также то, стоит ли включать в программу более крупные населенные пункты - с населением до трех тысяч человек", - говорит Джанлука Галло.

По его словам, идея проекта вызвала немалый интерес во многих итальянских деревнях, и если эксперимент сработает, то в последующие годы программу финансирования расширят.

Ожидается, что принимать заявки от желающих начнут в течение ближайших недель. На проект уже выделено около 700 000 евро.

Население более 75% населенных пунктов региона Калабрия пока не превышает 5000 человек. Это вызывает опасения, что некоторые из них вымрут, так и не получив приток молодых людей, которые готовы были бы там жить.

"Наша цель заключается в том, чтобы поднять местную экономику и вдохнуть жизнь в небольшие сообщества", - отмечает Джанлука Галло.

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