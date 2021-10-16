За печатью бюллетеней в Харькове будет следить поклонник Кернеса с "Голоса", - движение "Честно"
Человек от партии "Голос", который будет осуществлять функцию контроля при изготовлении бюллетеней на выборах городского главы в Харькове, оказался идейным сторонником команды Кернеса
После того как 12 октября Харьковская территориальная избирательная комиссия обнародовала состав контрольной комиссии, осуществляющей контроль за изготовлением бюллетеней, и стало известно, что следить за этим процессом будут представители двух партий - от "Европейской солидарности" и "Голоса", наблюдателей за выборами заинтересовали эти персоны, рассказывает Еспресо.TV.
"ЕС" будет представлять Алексей Гаврюк - специалист юридического отдела Госгеокадастра.
Партия "Голос" от себя делегировала Ярослава Пархоменко, который на своей странице в фейсбуке не просто поддерживает "победобесие", что идет в разрез с тем, что декларирует партия "Голос", а вообще восхваляет Кернеса-старшего и Кернеса-младшего.
"Для представителя "Голоса" лучше Кернеса нету. Это при том, что на выборах 2020 году у "Голоса" был свой кандидат на пост Харьковского городского головы. Пархоменко является истинным сторонником умершего мэра и знакомым его сына, депутата облсовета - Кирилла Кернеса" - говорится в материале на сайте движения "Честно".
- Из окружения Кернеса в мэры баллотируются два кандидата - и.о. городского главы Игорь Терехов и бывший мэр Харькова Михаил Добкин.
- По данным политолога Владимира Цыбулько, на Терехова делает ставку команда президента Владимира Зеленского.
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