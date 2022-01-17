За время пандемии Маск разбогател более чем на 1000%

Об этом пишет BBC .



Международное объединение Oxfam сообщает, что десять самых богатых людей мира более чем вдвое увеличили совокупное состояние более чем в два раза.



За время пандемии суммарно они разбогатели с $700 млрд. до $1,5 трлн.



Так, состояние Илона Маска увеличилось более чем на 1000%, а Билл Гейтс стал более богатым на 30%.



Также самыми богатыми людьми мира являются, в частности, миллиардер Уоррен Баффетт, экс-гендиректор Amazon Джеффри Безос и глава Meta Марк Цукерберг.

Напомним, ранее компания Илона Маска Tesla начала продавать ряд товаров за криптовалюту Dogecoin.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb