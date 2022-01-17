За время пандемии Маск разбогател более чем на 1000%
По данным международного объединения для борьбы с бедностью в мире Oxfam, с марта 2020 года состояние гендиректора SapceX и Tesla Илона Маска выросло на более чем на 1000%
Об этом пишет BBC .
Международное объединение Oxfam сообщает, что десять самых богатых людей мира более чем вдвое увеличили совокупное состояние более чем в два раза.
За время пандемии суммарно они разбогатели с $700 млрд. до $1,5 трлн.
Так, состояние Илона Маска увеличилось более чем на 1000%, а Билл Гейтс стал более богатым на 30%.
Также самыми богатыми людьми мира являются, в частности, миллиардер Уоррен Баффетт, экс-гендиректор Amazon Джеффри Безос и глава Meta Марк Цукерберг.
- Напомним, ранее компания Илона Маска Tesla начала продавать ряд товаров за криптовалюту Dogecoin.
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