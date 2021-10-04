За отставку Разумкова собрали 197 подписей, Арахамия прогнозирует более 240 голосов, - спикер "Слуги народа"

Об этом написала пресс-секретарь фракции в Верховной Раде Юлия Палийчук в Telegram.

"В Трускавце под коллективной инициативой народных депутатов об отзыве председателя Верховной Рады было собрано 197 подписей. Сбор подписей продолжается и в Киеве", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря, председатель фракции Давид Арахамия убежден, что голосование за отставку Разумкова наберет более 240 голосов нардепов.