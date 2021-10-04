За отставку Разумкова собрали 197 подписей, Арахамия прогнозирует более 240 голосов, - спикер "Слуги народа"
Фракция "Слуга народа" собрала 197 подписей за отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова
Об этом написала пресс-секретарь фракции в Верховной Раде Юлия Палийчук в Telegram.
"В Трускавце под коллективной инициативой народных депутатов об отзыве председателя Верховной Рады было собрано 197 подписей. Сбор подписей продолжается и в Киеве", - говорится в сообщении.
По словам пресс-секретаря, председатель фракции Давид Арахамия убежден, что голосование за отставку Разумкова наберет более 240 голосов нардепов.
- Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 4 октября хочет провести встречу с представителями фракции "Слуги народа"
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запросил листы для сбора подписей за рассмотрение предложения о снятии Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
- В Раде подготовили подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.
- Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в монобольшинстве собрали около 190 подписей за отставку Разумкова, а вопрос его увольнения и назначения нового спикера парламент рассмотрит не раньше 6 октября .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.45
Покупка 26.45Продажа 26.67
-
EUR
Покупка 30.62Продажа 31.02
- Актуальное
- Важное