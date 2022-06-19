За открытие украинских портов Россия хочет снятия санкций на экспорт своего зерна – координатор ООН
Координатор ООН в Турции рассказал, что Россия хочет снятия санкций по экспорту ее собственного зерна и злаковых в обмен на открытие коридоров для вывоза зерна из портов Украины
Об этом информирует СNN Türk со ссылкой на постоянного координатора ООН в Турции Альваро Родригеса.
"Россия хочет, чтобы санкции по экспорту ее собственного зерна и злаковых были сняты, если Украине будет предоставлена помощь ( по открытию коридоров – Ред. )", – сказал координатор ООН.
Альваро Родригес отметил, что вопрос открытия коридоров из украинских портов обсуждается на высшем уровне, но решение не просто.
"Сначала мы хотим прекращения огня. Если посмотреть конкретно на продовольственный проход, то переговоры продолжаются на высоком уровне. Но доставить оттуда ( из Украины – Ред. ) нагруженные зерном корабли не так просто, как можно подумать. Поскольку мы знаем, что российский флот находится в Черном море, мы также знаем, что Украина имеет минные заграждения на своих берегах для собственной безопасности. Поэтому нужно много переговоров, чтобы мы могли прийти к согласию относительно того, как сделать этот шаг", - добавил Альваро Родригес.
Координатор подчеркнул, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высоко оценивает посреднические усилия Турции в вопросе открытия коридоров для вывоза зерна из портов Украины.
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