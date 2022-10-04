За открытие квантовой информации: объявили лауреатов Нобелевской премии по физике
Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции объявил, кто получит престижную награду в этом году
Об этом сообщили в официальном Twitter премии.
Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции объявил лауреатов. Ими стали французский физик Ален Аспе, американский специалист по квантовой механике Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер.
Свою награду они получили "за эксперименты с запутанными фотонами, установление принципа нарушения неравенств Белла и открытие в области науки о квантовой информации".
- 3 октября началась Нобелевская неделя, в течение которой будут ежедневно присуждаться премии по химии, физике, литературе, экономическим наукам. Также каждый год награждают премией мира.
- Уже объявили, что Нобелевскую премию по медицине получил учёный за открытие в области эволюции человека
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