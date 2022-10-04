Об этом сообщили в официальном Twitter премии.

Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции объявил лауреатов. Ими стали французский физик Ален Аспе, американский специалист по квантовой механике Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер.

Свою награду они получили "за эксперименты с запутанными фотонами, установление принципа нарушения неравенств Белла и открытие в области науки о квантовой информации".

3 октября началась Нобелевская неделя, в течение которой будут ежедневно присуждаться премии по химии, физике, литературе, экономическим наукам. Также каждый год награждают премией мира.

Уже объявили, что Нобелевскую премию по медицине получил учёный за открытие в области эволюции человека

В этом году на Нобелевскую премию по литературе выдвинули украинского писателя Сергея Жадана