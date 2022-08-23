За отказ от обязательной эвакуации приемных детей воспитателей будут лишать права на опеку, - Минреинтеграции
Правительство поддержало инициативу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины об усилении ответственности за детей во время эвакуации
Об этом сообщила прессслужба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины .
Как говорится в сообщении, правительство поддержало инициативу Минреинтеграции об усилении ответственности за детей во время эвакуации.
"Семьи, а также патронатные воспитатели и детские дома, воспитывающие приемных детей-сирот или лишенных родительской опеки, могут потерять право опекать их, если подвергают своих питомцев большой риск и отказываются от обязательной эвакуации", - пишет Минреинтеграции.
Отмечается, что государство поручит детей более ответственным воспитателям уже в безопасных регионах, куда малышей эвакуируют.
"Учреждения или воспитателей будут определять Нацсоцслужба – на основании информации местных госадминистраций, органов местного самоуправления о наличии в упомянутых районах приемных семей, детских домов семейного типа, семей патронатных воспитателей, заведений, в которых предполагается круглосуточное пребывание детей", - говорится в сообщении.
Соответствующее постановление, вынесенное на рассмотрение Кабмина Минсоцполитики, приняло сегодня Правительство на своем заседании.
Также в Минреинтеграции напомнили, что в настоящее время идет обязательная эвакуация из Донбасса.
"Со 2 августа, когда она началась (обязательная эвакуация из Донбасса, - ред.), в безопасные регионы уже выехало около 10 тыс. мирных граждан. Координационный штаб по эвакуации возглавляет Вицепремьер-министр Украины Ирина Верещук", - говорится. в сообщении.
- 30 июля Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации жителей Донецкой области из-за постоянных обстрелов и угрозы остаться зимой без тепла.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.54
Покупка 39.54Продажа 40.39
-
EUR
Покупка 39.48Продажа 40.55
- Актуальное
- Важное