"Семьи, а также патронатные воспитатели и детские дома, воспитывающие приемных детей-сирот или лишенных родительской опеки, могут потерять право опекать их, если подвергают своих питомцев большой риск и отказываются от обязательной эвакуации", - пишет Минреинтеграции.

Отмечается, что государство поручит детей более ответственным воспитателям уже в безопасных регионах, куда малышей эвакуируют.

"Учреждения или воспитателей будут определять Нацсоцслужба – на основании информации местных госадминистраций, органов местного самоуправления о наличии в упомянутых районах приемных семей, детских домов семейного типа, семей патронатных воспитателей, заведений, в которых предполагается круглосуточное пребывание детей", - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление, вынесенное на рассмотрение Кабмина Минсоцполитики, приняло сегодня Правительство на своем заседании.

Также в Минреинтеграции напомнили, что в настоящее время идет обязательная эвакуация из Донбасса.

"Со 2 августа, когда она началась (обязательная эвакуация из Донбасса, - ред.), в безопасные регионы уже выехало около 10 тыс. мирных граждан. Координационный штаб по эвакуации возглавляет Вицепремьер-министр Украины Ирина Верещук", - говорится. в сообщении.

30 июля Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации жителей Донецкой области из-за постоянных обстрелов и угрозы остаться зимой без тепла.

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