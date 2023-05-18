Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией За отказ наказывают: оккупанты в Крыму заставляют ветеранов войны в Афганистане проводить учения

За отказ наказывают: оккупанты в Крыму заставляют ветеранов войны в Афганистане проводить учения

18 мая, 2023 четверг
14:28
Война с Россией

Российские войска во временно оккупированном Крыму заставляют ветеранов войны в Афганистане тренироваться на показ, а за отказ угрожают штрафами и армией

Об этом информирует Центр нацсопротивления.

"Оккупанты во временно оккупированном Крыму принудительно проводят тренировки среди воинов ветеранов войны в Афганистане. Тем, кто отказывался - угрожали надуманными штрафами и мобилизацией", - пишет ведомство.

Сообщается, что враг пытается создать неформальные псевдодобровольческие отряды обороны на случай украинского контрнаступления. Тем не менее, местные жители сопротивляются россиянам и не хотят участвовать в подготовке. В то же время, такие отряды будут только "на бумаге".

Сопротивление напоминает подполью об инструкции, как информировать о размещении и передвижении врага.

  • Ранее главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин приказал создать призывные комиссии во временно оккупированном Мариуполе.
  • Во временно оккупированном Крыму из-за высоких темпов мобилизации российской армии растет недовольство населения. Зафиксировали отмену бронирования гостиниц, продажу недвижимости.
  • Во временно оккупированном Мариуполе 8 мая захватчики приступили к мобилизации местных жителей.
  • На временно оккупированной территории Луганской области рашисты создают "военкоматы" для принудительной мобилизации жителей, так как предыдущие не выполняют план РФ.
  • В ряде населенных пунктов Херсонской области отмечаются факты насильственного задержания мужчин, ранее отказавшихся от украинского гражданства в пользу российского, а затем враг требует от таких граждан денежное вознаграждение за отсрочку от мобилизации.
  • Кроме того, российские оккупанты устраивают облавы и задерживают местных жителей для пополнения резерва своих войск, которые несут потери на фронте.
Россия
Крым
Афганистан
мобилизация
оккупированные территории
Читайте также:
17 мая, 2023 среда
Лавров рассказал о сигналах, которые РФ получает от Запада по дипломатическому урегулированию в Украине
фейк, пропаганда, Володимир Соловйов, дезінформація, російські фейки
17 мая, 2023 среда
Маховик российской пропаганды сдувается, поскольку россияне понимают, что будут отвечать за нее на уровне с Путиным, - Давидюк
18 мая, 2023 четверг
Ночной удар РФ по Украине: работала ПВО, есть попадания и падение обломков. В Одесской области есть погибший и раненые
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.13
    Покупка 37.13
    Продажа 37.64
  • EUR
    Покупка 40.26
    Продажа 41.05
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
18 мая
15:12
США планируют проверить эффективность санкций против РФ
15:10
Дмитрий Песков
"Ответ на недружественные шаги": в Кремле прокомментировали заморозку счетов дипмиссии Финляндии
14:54
Минобороны Польши о войне в Украине: "Наблюдаем как минимум конец путинской эпохи"
14:54
Обновлено
Высший совет правосудия разрешил содержание под стражей экс-председателя Верховного Суда Князева
14:49
Просил у патриарха Кирилла гумпомощи и освящал российских солдат: священнику УПЦ МП в Харьковской области объявили подозрение
14:42
Жителям временно оккупированной Запорожской области рассылают сообщения с призывом голосовать на псевдовыборах, - мэр Мелитополя
14:42
Майя Санду
Санду заявила, что Молдова хочет поскорее вступить в ЕС, поскольку опасается угрозы от РФ
14:32
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Уничтожение европейского сообщества – это нескрываемая цель Путина, - Княжицкий
14:30
В России заявили, что следующие два месяца станут решающими для судьбы "зернового соглашения"
14:27
Эксклюзив
Во Львове создадут центр свободы и демократии
14:07
OPINION
Какими будут войны будущего
14:00
В РФ осудили IT-специалиста за атаки на сайты минобороны и президента: обвиняют в сотрудничестве с Украиной
13:58
Суд Москвы заочно арестовал украинскую телеведущую Ефросинину из-за "военных фейков"
13:50
САП зарегистрировала производство о разглашении данных по делу экс-председателя Верховного Суда Князева. НАБУ проведет расследование
13:43
На белорусский аэродром "Мачулищи" перебазировали 10 истребителей РФ, - Беларускі Гаюн
13:39
лукашенко, 9 мая 2023
"Лукашенко действительно болеет": разведка по прогнозам о смерти белорусского диктатора
13:33
Курс валют 18 мая: какие цены в обменниках Украины
13:30
В оккупационные администрации на востоке Украины назначают россиян: местным коллаборантам РФ не доверяет
13:24
К концу мая во всех военных госпиталях ВВК перейдут на электронную очередь
13:10
Пентагон
Слитые документы Пентагона: Тейшейра передавал данные иностранцам
13:10
Эксклюзив
Единственный выигрышный для России вариант – это проиграть войну, – историк Тимоти Снайдер
13:04
Маляр: На ВОТ захватчики создают резервы из местных жителей с помощью облав и задержаний
13:03
Зеленский может поехать на саммит G7 в Японии: в ОП назвали условие
13:03
G7
Китай и Россия станут ключевыми темами саммита G7, - Bloomberg
12:50
Стильно и аутентично: как во Львове популяризируют украинскую вышиванку
12:40
электроэнергиия
Украина возобновила незначительный импорт электроэнергии: людей призвали потреблять бережливо
12:40
Лукашенко назвал "наибольшей дезинформацией" заявления о контрнаступлении ВСУ
12:36
Новая почта
В мобильном приложении Новой почты произошел сбой, компания работает над решением проблемы
12:33
В Молдове заявили о полном отказе от российского природного газа и электроэнергии
12:29
ГУР о вероятности масштабных процессов на территории РФ: бункеры не помогут
12:18
Создавал систему фейковых властных учреждений и повторял нарративы Кремля: в Полтаве задержан лидер "народовластия"
12:18
Россия удерживает в Черном море ракетоноситель с четырьмя "калибрами"
12:09
Россияне ударили ракетами по Константиновке: повреждены частные дома, есть погибшие и раненые
12:06
Пригожин утверждает, что подразделения минобороны РФ отошли от позиций на севере Бахмута на 570 метров
12:06
Обновлено
Когда империя подыхает, она ловит Patriot или Himars
11:56
Обновлено
Встреча Зеленского со спецпредставителем Китая: Киев заинтересован в привлечении КНР в реализацию украинской формулы мира. Пекин говорит о помощи "в пределах своих возможностей"
11:31
Обновлено
В РФ заявили о взрыве на железной дороге в Крыму: движение поездов приостановлено
11:26
Эксклюзив
Бахмут продемонстрировал подковерные игры и конфликты российской армии с ЧВК, - глава Совета резервистов Сухопутных войск
11:23
Совбез ООН
Россия созывает заседание Совбеза ООН из-за поставок западного оружия Украине. В ОП отреагировали
11:06
В Воздушных силах рассказали об особенностях ночной атаки и почему Киев нуждается в большей защите
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV