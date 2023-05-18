За отказ наказывают: оккупанты в Крыму заставляют ветеранов войны в Афганистане проводить учения
Российские войска во временно оккупированном Крыму заставляют ветеранов войны в Афганистане тренироваться на показ, а за отказ угрожают штрафами и армией
Об этом информирует Центр нацсопротивления.
"Оккупанты во временно оккупированном Крыму принудительно проводят тренировки среди воинов ветеранов войны в Афганистане. Тем, кто отказывался - угрожали надуманными штрафами и мобилизацией", - пишет ведомство.
Сообщается, что враг пытается создать неформальные псевдодобровольческие отряды обороны на случай украинского контрнаступления. Тем не менее, местные жители сопротивляются россиянам и не хотят участвовать в подготовке. В то же время, такие отряды будут только "на бумаге".
Сопротивление напоминает подполью об инструкции, как информировать о размещении и передвижении врага.
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