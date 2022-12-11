За отказ идти в атаку россиян расстреливают на месте, - боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Лысенко
Боец батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко рассказал, что за отказ штурмовать украинские позиции мобилизованных россиян расстреливают на месте
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Могу подтвердить, что россиян никто не заставляет идти в атаку на наши позиции. Есть просто расстрел. Если кто-то не хочет идти в такую, то очень деликатно спрашивают и просят просто выйти из строя. Наивные зеки и мобилизованные выходят, а дальше их просто расстреливают на месте. Это нам уже рассказывал не один пленный, которые просто дрожат от страха", - рассказал Лысенко.
Боец батальона "Свобода" рассказал о случаях, когда мобилизованные россияне использовали оружие против своих командиров.
Большинство из мобилизованных россиян еще недели две-три назад были офисными работниками. Теперь же они хладнокровные убийцы и штурмовики. Они не понимают, как и чем, когда штурмовая бригада должна формироваться хотя бы лет три, а их через несколько недель бросают на фронт. Поэтому вот такая ситуация. Тех, кого не расстреляли, берут оружие и используют его против своих же командиров", - добавил он.
- 10 декабря представитель пресс-службы ГУР МО Украины Андрей Юсов сообщил в эфире телеканала "Эспрессо", что в российской армии есть большое количество отказников и их репрессируют - они сидят "на подвалах", порой дело доходит до расстрелов.
- Генштаб ВСУ 11 октября сообщил, что в России продолжаются бунты среди мобилизованных .
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