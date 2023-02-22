За отказ голосования на псевдореферендуме - пыточная: в Херсонской области задержали еще четырех коллаборантов
В Херсонской области задержали еще четырех организаторов псевдореферендума, которые угрожали пыточными за отказ украинцев голосовать за "присоединение" области к России
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"В ходе стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории Херсонской области задержаны еще четыре организатора российского псевдореферендума по "присоединению" региона к РФ", - пишет пресс-служба.
Следствие установило, что злоумышленники, местные жители, в начале полномасштабной войны начали сотрудничать с рашистами. В оккупационных администрациях их назначили в "участковые избирательные комиссии".
Коллаборанты вместе с вооруженными россиянами ходили по домам местных жителей и требовали предоставить персональные данные, заставляли прийти на "избирательные участки" и "проголосовать" в пользу РФ. Если же украинцы отказывались, что к ним применяли психологическое давление, угрожали насилием и заключением в российские пыточные.
После освобождения региона злоумышленники пытались скрыться, однако их задержали правоохранители.
В настоящее время им сообщено о подозрении за коллаборационную деятельность. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.
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