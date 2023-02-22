Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"В ходе стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории Херсонской области задержаны еще четыре организатора российского псевдореферендума по "присоединению" региона к РФ", - пишет пресс-служба.

Следствие установило, что злоумышленники, местные жители, в начале полномасштабной войны начали сотрудничать с рашистами. В оккупационных администрациях их назначили в "участковые избирательные комиссии".

Коллаборанты вместе с вооруженными россиянами ходили по домам местных жителей и требовали предоставить персональные данные, заставляли прийти на "избирательные участки" и "проголосовать" в пользу РФ. Если же украинцы отказывались, что к ним применяли психологическое давление, угрожали насилием и заключением в российские пыточные.

После освобождения региона злоумышленники пытались скрыться, однако их задержали правоохранители.

В настоящее время им сообщено о подозрении за коллаборационную деятельность. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.