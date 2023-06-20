Об этом говорится в карточке законопроекта №8032.

Теперь пенсию за особые заслуги перед Украиной будут выплачивать также людям, имеющим статус борцов за независимость Украины в XX веке и подвергшихся репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме заключения или принудительного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению репрессивных органов.

К пенсии политзаключенных СССР прибавят выплаты в размере 4200 гривен в месяц с последующей индексацией.

Как отмечается в пояснительной записке, целью закона является восстановление исторической справедливости и установление государством надлежащей социальной защиты борцов за независимость Украины в XX веке, в частности, повышение уровня их пенсионного обеспечения.