За особые заслуги перед Украиной: Зеленский подписал закон о выплатах политзаключенным СССР
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 июня, подписал законопроект, предусматривающий выплаты за особые заслуги перед Украиной для политзаключенных СССР
Об этом говорится в карточке законопроекта №8032.
Теперь пенсию за особые заслуги перед Украиной будут выплачивать также людям, имеющим статус борцов за независимость Украины в XX веке и подвергшихся репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме заключения или принудительного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению репрессивных органов.
К пенсии политзаключенных СССР прибавят выплаты в размере 4200 гривен в месяц с последующей индексацией.
Как отмечается в пояснительной записке, целью закона является восстановление исторической справедливости и установление государством надлежащей социальной защиты борцов за независимость Украины в XX веке, в частности, повышение уровня их пенсионного обеспечения.
- В 2015 году был принят Закон "О правовом статусе и чествования памяти борцов за независимость Украины в XX веке".
- 14 сентября 2022 года в парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" (относительно борцов за независимость Украины в XX веке). Позже его поддержал комитет Верховной Рады по социальной политике.
- 29 мая 2023 г. парламент одобрил закон в целом.
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