За оскорбление Лукашенко: в Беларуси гражданина Латвии приговорили к 4 годам заключения
Суд в Беларуси приговорил гражданина Латвии Дмитрия Михайлова к четырем годам лишения свободы за оскорбление Александра Лукашенко
Об этом сообщило латвийское информационное агентство LETA .
Стало известно, что Михайлову инкриминировали оскорбление власти, разжигание ненависти и призывы ввести санкции против Беларуси. Все признаки правонарушений беларусская полиция обнаружила в мобильном телефоне Михайлова и его переписке в социальных сетях.
Сообщается, что Михайлов был взят под стражу в июне. Как сообщал тогда парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевича, сотрудники латвийского консульства пытались оказать помощь своему гражданину, но не успели: вскоре после задержания его перевели в закрытую психиатрическую больницу для проведения экспертизы.
Добиться допуска консула дипломатическим органам Латвии удалось только на судебном заседании 21 декабря. Ранее Латвия потребовала от Беларуси объяснений по поводу отказа консулу участвовать в открытом судебном заседании 14 декабря в Минске. В МИД Латвии отмечали, что, согласно Венской конвенции о консульских сношениях, консульское должностное лицо имеет право свободно общаться с гражданами своей страны, в том числе и в суде.
Михайлов, имея гражданство Латвии, проживал в Беларуси из-за того, что там у него была временная регистрация по месту жительства.
Учитывая правовую ситуацию в Беларуси, МИД Латвии регулярно призывает граждан воздержаться от поездок в эту страну.
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