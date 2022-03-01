За оправдание агрессии РФ и препятствование добровольцам защищать Украину: Зеленский отозвал послов из Кыргызстана и Грузии

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.



"Наши дипломаты прямо сейчас реализуют справедливые и абсолютно необходимые решения в отношении тех государств, которые предали свое слово и международное право", – сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что Украина также отзывает послов за "неморальную позицию" в отношении санкций.

Напомним, 25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не присоединится к санкциям стран ЕС и США против России из-за нового вторжения в Украину.