За оправдание агрессии РФ и препятствование добровольцам защищать Украину: Зеленский отозвал послов из Кыргызстана и Грузии
Украина отозвала послов из Грузии и Кыргызстана за оправдание агрессии РФ против Украины
Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Наши дипломаты прямо сейчас реализуют справедливые и абсолютно необходимые решения в отношении тех государств, которые предали свое слово и международное право", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина также отзывает послов за "неморальную позицию" в отношении санкций.
- Напомним, 25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не присоединится к санкциям стран ЕС и США против России из-за нового вторжения в Украину.
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