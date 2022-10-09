Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"13 сентября прибыл в Миллерово, сдался в плен 25 сентября, воевал 12 дней", – рассказал следователям СБУ житель Удмуртской республики.

Он шокирован оснащением украинских военных и рассказал, что его взвод ВСУ положили за 1 минуту.

"Мы увидели людей вооруженных нормально, обученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения… Они перестреляли целый взвод за 1 минуту. За 1 минуту погибли 20 человек!" – рассказал пленный и добавил, что лучше сидеть в тюрьме живым, чем в украинской земле лежать мертвым.

8 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина гарантирует сохранение жизни всем россиянам, которые сдадутся в плен.

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