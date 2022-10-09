"За одну минуту погибли 20 человек", – оккупант после 12 дней на фронте сдался в плен
Во время контрнаступления ВСУ на восточном фронте в плен попало большое количество недавно мобилизованных россиян
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"13 сентября прибыл в Миллерово, сдался в плен 25 сентября, воевал 12 дней", – рассказал следователям СБУ житель Удмуртской республики.
Он шокирован оснащением украинских военных и рассказал, что его взвод ВСУ положили за 1 минуту.
"Мы увидели людей вооруженных нормально, обученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения… Они перестреляли целый взвод за 1 минуту. За 1 минуту погибли 20 человек!" – рассказал пленный и добавил, что лучше сидеть в тюрьме живым, чем в украинской земле лежать мертвым.
- 8 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина гарантирует сохранение жизни всем россиянам, которые сдадутся в плен.
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