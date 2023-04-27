Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Враги понимают, что наше контрнаступление все равно состоится, поэтому они пытаются помешать нам любым способом. То есть постоянными обстрелами и локальными атаками на небольших участках фронта противник отвлекает внимание ВСУ и заставляет нас делать определенные логистические движения, что не способствует подготовке к контрнаступлению. Это все нам не помешает, контрнаступление произойдет, но таким образом Россия пытается как-то приостановить начало или приуменьшить возможности нашего наступления, которое мы ожидаем", - прокомментировал майор запаса НГУ.

Алексей Гетьман напомнил слова министра обороны Украины Алексей Резникова о том, что не нужно перегревать ожидания нашего наступления.

Это контрнаступление не даст нам возможности освободить все оккупированные врагом территории. Даже это и не планируется, потому что невозможно выполнить такие задачи за одно наступление. Мы освободим какие-то территории, но потом мы остановимся, потому что после наступления любая армия мира останавливается и подводит балансы, считает потери, приводит в порядок оружие и людей, формирует дальнейшие наступательные действия.Соответственно, за одно контрнаступление мы не добьемся победы, такие действия нужно совершать несколько раз.Конечно, были Харьковская и Херсонская операции, мы ожидаем, что эта операция будет еще более мощная. Однако многое зависит от погоды и какое сопротивление будут оказывать российские войска, потому что они могут разбежаться, как это было на Харьковщине, а могут вгрызться и стоять до последнего. Поэтому не перегреваем ожидания", - сказал Гетьман.

26 апреля спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что контрнаступление уже "идет небольшими шагами"

Также Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что ВСУ получили 98% вооружения, необходимого для контрнаступления.





