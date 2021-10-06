За новый инструмент для молекулярного конструирования: Нобелевскую премию по химии получили двое ученых

Об этом сообщил Нобелевский комитет в Twitter.



Награду вручат "за развитие асимметричного органокатализа" - инструмента с синтезирования молекул.

"Это оказало большое влияние на фармацевтические исследования и сделало химию зеленее", - поясняется роль ученых в пресс-релизе комитета.

Катализаторы, которые контролирут и ускоряют химические реакции, являются фундаментальным инструментом для науки, но считали, что их только два: металлы и энзимы.

Лист и Макмиллан независимо друг от друга разработали третий тип - асимметричный органический катализ.

