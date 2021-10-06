За новый инструмент для молекулярного конструирования: Нобелевскую премию по химии получили двое ученых
Нобелевскую премию по химии получили британско-американский ученый Дэвид Макмиллан и немец Бенджамин Лист "за развитие асимметричного органического катализа"
Об этом сообщил Нобелевский комитет в Twitter.
Награду вручат "за развитие асимметричного органокатализа" - инструмента с синтезирования молекул.
"Это оказало большое влияние на фармацевтические исследования и сделало химию зеленее", - поясняется роль ученых в пресс-релизе комитета.
Катализаторы, которые контролирут и ускоряют химические реакции, являются фундаментальным инструментом для науки, но считали, что их только два: металлы и энзимы.
Лист и Макмиллан независимо друг от друга разработали третий тип - асимметричный органический катализ.
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