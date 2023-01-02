Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Основной причиной пожаров, случившихся в новогоднюю ночь, было нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем. Именно в новогоднюю ночь погибли 4 человека в Николаевской, Днепровской, Житомирской, Черновицкой областях. Вместе с ликвидированными пожарами зафиксированы случаи, 31 декабря в селе Горянка Киевской области из-за неисправности газового котла пострадало 5 человек, из них 2 детей, все госпитализированы.И снова на Киевщине пгт Боровая в частном жилом доме люди отравились угарным газом из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования, погибли 2 человека", - рассказал пресс-офицер ГСЧС Украины.

Александр Хорунжий отметил, что люди должны помнить о необходимости проверки газового оборудования и использования соответствующих специалистов.

"Хочу посоветовать людям, если есть возможность, установить детекторы угарного газа. Такие детекторы при превышении допустимой нормы загрязнения газом в помещении срабатывают и предупреждают звуковым сигналом об опасности. Их можно найти в интернете и приобрести в строительных или специализированных магазинах", - отметил Хорунжий. .

Ранее пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий сообщал, что в первую неделю декабря 97 украинцев отравились угарным газом.

1 января Государственная служба по чрезвычайным ситуациям информировала, что с начала полномасштабной войны России против Украины погибли 57 спасателей