За новогоднюю ночь в результате пожаров погибли 4 человека, также есть новые случаи отравления угарным газом, - пресс-офицер ГСЧС Хорунжий
Александр Хорунжий, пресс-офицер ГСЧС Украины, отметил, что основная причина пожаров - нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Основной причиной пожаров, случившихся в новогоднюю ночь, было нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем. Именно в новогоднюю ночь погибли 4 человека в Николаевской, Днепровской, Житомирской, Черновицкой областях. Вместе с ликвидированными пожарами зафиксированы случаи, 31 декабря в селе Горянка Киевской области из-за неисправности газового котла пострадало 5 человек, из них 2 детей, все госпитализированы.И снова на Киевщине пгт Боровая в частном жилом доме люди отравились угарным газом из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования, погибли 2 человека", - рассказал пресс-офицер ГСЧС Украины.
Александр Хорунжий отметил, что люди должны помнить о необходимости проверки газового оборудования и использования соответствующих специалистов.
"Хочу посоветовать людям, если есть возможность, установить детекторы угарного газа. Такие детекторы при превышении допустимой нормы загрязнения газом в помещении срабатывают и предупреждают звуковым сигналом об опасности. Их можно найти в интернете и приобрести в строительных или специализированных магазинах", - отметил Хорунжий. .
- Ранее пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий сообщал, что в первую неделю декабря 97 украинцев отравились угарным газом.
- 1 января Государственная служба по чрезвычайным ситуациям информировала, что с начала полномасштабной войны России против Украины погибли 57 спасателей
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