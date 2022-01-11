За новогодние праздники Укрзализныця перевезла более 1,5 млн пассажиров – на 38% больше, чем в прошлом году
За период новогодних и рождественских праздников с 23 декабря 2021 года по 10 января 2022 года Укрзализныця перевезла 1,56 млн пассажиров. Это число на 38% больше, чем за тот же период прошлого года
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Общая населенность поездов также выросла и составила 76% - на 11% больше по сравнению с периодом 2020-2021 годов.
В Укрзалізниці пояснили, что такие результаты стали возможны благодаря назначению 23 дополнительных поездов на праздники и продолжению маршрутов двух поездов.
Кроме того, на объемы новогодних перевозок повлияли назначенные с нового графика пассажирские поезда и региональные экспрессы, значительно расширившие географию перевозок и привлекшие больше пассажиров.
9 января стало пиковым днем перевозок, за которым по железной дороге воспользовались 105 тыс. пассажиров. Для сравнения, пик новогодних перевозок в период 2020/2021 годов пришелся на 3 января – тогда перевезли 81 тыс. пассажиров.
По данным УЗ, спросу на услуги поспособствовала и выплата тысячи гривен за вакцинацию.
- Напомним, украинцы потратили более 131 млн грн на покупку более 300 тыс. железнодорожных билетов по программе "е-Поддержка".
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