За новаторский вклад в понимание сложных физических систем: в Швеции назвали лауреатов Нобелевской премии по физике
Нобелевскую премию по физике 2021 года получили ученые Шюкуро Манабэ, Клаус Гассельманн и Джоджио Паризи
Об этом сообщил Нобелевский комитет в Twitter.
Ее присудили "за новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем".
Климатологу Манабэ и ученому Гассельманну вручена премия "за физическое моделирование климата Земли, оценку изменчивости и прогнозирование глобального потепления".
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Паризо наградили "за открытие взаимосвязи беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомного до планетарного масштабов".
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