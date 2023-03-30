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За ноги выносить не будем: силой представителей УПЦ МП из Киево-Печерской лавры не будут выгонять, - Данилов

30 мартa, 2023 четверг
07:18
Общество Алексей Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Киево-Печерская лавра должна быть освобождена, но против представителей УПЦ МП силу применять не будут

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Данилов подчеркнул, что монахов никто не выселяет, но законы Украины должны выполняться всеми.

"Это же не выселение, это не гостиница. Это собственность нашего государства, которая должна быть освобождено, согласно существующим нормативно-правовым документам. Если кто-то считает, что он имеет право не выполнять законы нашей страны, то он глубоко ошибается… Законы Украина должна выполнять все, законы не могут быть выборочными", - подчеркнул он.

Данилов отметил, что УПЦ МП ничем не отличается от всех других институтов, работающих на территории нашего государства, а в Украине запрещено сотрудничество со страной-агрессором.

По словам секретаря СНБО, никто не намерен применять силу для того, чтобы УПЦ МП не оставалась на территории Лавры. Но монахи и священники должны уйти.

"Мы не будем их выносить за ноги, мы не будем применять никакую силу. Они сами оттуда потихоньку уйдут. Ничего страшного здесь нет. Я понимаю, что привыкли к определенным условиям – кому-то там было комфортно", – отметил Данилов.

  • 10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение.
  • 20 марта члены Священного Синода УПЦ МП во главе с митрополитом Онуфрием пришли в ОПУ добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским. В аудиенции им было отказано, встреча состоялась с чиновниками ОПУ.
  • 21 марта в Киево-Печерской лавре начала работу комиссия, которая определяла состояние сохранения музейных экспонатов – на время комиссии закрыли вход в пещеры с мощами и ряд храмов. Однако Синод Украинской православной церкви Московского патриархата заявил, что будет защищать Киево-Печерскую лавру "всеми законными средствами" и не покинет ее территорию после 29 марта.
  • 29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру. На территории заповедника собирались верующие, состоялась литургия, а представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. Однако в Минкульте разъяснили, что, несмотря на судебный иск, УПЦ МП должна освободить Лавру.
  • Вечером 29 марта бывший глава Киево-Печерской лавры митрополит Павел "Мерседес" Лебедь записал видео с угрозами президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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ПЦУ
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