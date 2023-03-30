Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Данилов подчеркнул, что монахов никто не выселяет, но законы Украины должны выполняться всеми.

"Это же не выселение, это не гостиница. Это собственность нашего государства, которая должна быть освобождено, согласно существующим нормативно-правовым документам. Если кто-то считает, что он имеет право не выполнять законы нашей страны, то он глубоко ошибается… Законы Украина должна выполнять все, законы не могут быть выборочными", - подчеркнул он.

Данилов отметил, что УПЦ МП ничем не отличается от всех других институтов, работающих на территории нашего государства, а в Украине запрещено сотрудничество со страной-агрессором.

По словам секретаря СНБО, никто не намерен применять силу для того, чтобы УПЦ МП не оставалась на территории Лавры. Но монахи и священники должны уйти.

"Мы не будем их выносить за ноги, мы не будем применять никакую силу. Они сами оттуда потихоньку уйдут. Ничего страшного здесь нет. Я понимаю, что привыкли к определенным условиям – кому-то там было комфортно", – отметил Данилов.