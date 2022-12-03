За ночь враг 9 раз ударил по Никопольщине: под атакой жилые дома, электросети и газопроводы

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В течение ночи на 3 декабря оккупанты 9 раз ударили по Никопольщине из "градов" и тяжелой артиллерии.

"Больше всего досталось районному центру. В Никополь прилетели более 30 вражеских снарядов", - пишет Валентин Резниченко. Местные жители не пострадали.

Известно о поражении двух десятков частных домов, хозяйственных построек, электросети, газопроводов и 50 солнечных панелей.

В Красногригорьевской и Марганецкой громадах войска РФ попали по нескольким многоэтажкам, линии электропередачи и газопроводу. Из-за атаки произошло возгорание газовой трубы в частном подворье, пожар ликвидирован. Указывается, что люди не повреждены.

"В других районах ночь была тихой - без тревог и чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", - добавляет глава ОВА.

Напомним, в ночь на 2 декабря российские захватчики также били по Никопольщине: зафиксирован выпуск примерно 40 вражеских снарядов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb