За ночь враг 9 раз ударил по Никопольщине: под атакой жилые дома, электросети и газопроводы
В ночь на 3 декабря оккупанты 9 раз ударили по Никопольскому району. От атаки из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии поражение потерпел жилой сектор, инфраструктура и солнечные панели
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
В течение ночи на 3 декабря оккупанты 9 раз ударили по Никопольщине из "градов" и тяжелой артиллерии.
"Больше всего досталось районному центру. В Никополь прилетели более 30 вражеских снарядов", - пишет Валентин Резниченко. Местные жители не пострадали.
Известно о поражении двух десятков частных домов, хозяйственных построек, электросети, газопроводов и 50 солнечных панелей.
В Красногригорьевской и Марганецкой громадах войска РФ попали по нескольким многоэтажкам, линии электропередачи и газопроводу. Из-за атаки произошло возгорание газовой трубы в частном подворье, пожар ликвидирован. Указывается, что люди не повреждены.
"В других районах ночь была тихой - без тревог и чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", - добавляет глава ОВА.
- Напомним, в ночь на 2 декабря российские захватчики также били по Никопольщине: зафиксирован выпуск примерно 40 вражеских снарядов.
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