Об этом 18 декабря сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что за предыдущие сутки оккупанты нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковщины, находящимся неподалеку от границы с Россией. Среди них: Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная. На Купянском направлении под огнем россиян были районы Берестового, Ягодного, Котляровки и Крахмального.

"К сожалению, в селе Граково, что в Чугуевском районе, подорвался на мине 32-летний работник ГСЧС, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", - проинформировал глава ОВА.

Он также отметил, что с сентября 2022 года пиротехники уничтожили около 47 тысяч взрывоопасных предметов.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, угроза авиационных и ракетных ударов РФ сохраняется: 17 декабря оккупанты совершили 5 ракетных и 42 обстрела из РСЗО по территории Украины.

За сутки 17 декабря войска РФ поразили 3 общины Никопольского района, от артобстрелов изуродованы частные дома и гимназия.

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