За ночь военные РФ совершили артиллерийские обстрелы не менее 12 районов населенных пунктов Харьковщины
Россия обстреляла из артиллерии приграничье Харьковщины, под поражением оказались более 12 населенных пунктов области
Об этом 18 декабря сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Отмечается, что за предыдущие сутки оккупанты нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковщины, находящимся неподалеку от границы с Россией. Среди них: Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная. На Купянском направлении под огнем россиян были районы Берестового, Ягодного, Котляровки и Крахмального.
"К сожалению, в селе Граково, что в Чугуевском районе, подорвался на мине 32-летний работник ГСЧС, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", - проинформировал глава ОВА.
Он также отметил, что с сентября 2022 года пиротехники уничтожили около 47 тысяч взрывоопасных предметов.
- Напомним, по данным Генштаба ВСУ, угроза авиационных и ракетных ударов РФ сохраняется: 17 декабря оккупанты совершили 5 ракетных и 42 обстрела из РСЗО по территории Украины.
- За сутки 17 декабря войска РФ поразили 3 общины Никопольского района, от артобстрелов изуродованы частные дома и гимназия.
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