За ночь в захваченном Донецке выгорело 7 квартир многоэтажки
На информационных ресурсах опубликовали фото горящего многоквартирного дома в неподконтрольном Украине Донецке
Об этом сообщает DonPress.
Как сообщил сегодня, 16 января 2022 года, так называемый "мэр" Донецка Алексей Кулемзин, в результате пожара на Панфилова сгорели 7 квартир и обнаружен труп мужчины.
Анкетные данные погибшего устанавливаются.
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