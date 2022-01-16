За ночь в захваченном Донецке выгорело 7 квартир многоэтажки

Об этом сообщает DonPress.



Как сообщил сегодня, 16 января 2022 года, так называемый "мэр" Донецка Алексей Кулемзин, в результате пожара на Панфилова сгорели 7 квартир и обнаружен труп мужчины.



Анкетные данные погибшего устанавливаются.













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