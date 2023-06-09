Об этом у себя в telegram написал мэр Николаева Александр Сенкевич.

"За 2 часа еще минус 3 см. Общая цифра +100 см", - говорится в сообщении.

Ранее он информировал, что уровень воды снизился на 2 см.

"На 23:00 у нас было +1 см. За ночь уровень воды снизился на 2 см", - говорится в сообщении.

Он добавил также, что общий уровень воды в акватории Николаева на 7 часов утра составляет +103 см.

В Снегиревской общине Николаевщины за ночь затопило еще пять домов .

Ситуация с подтоплением в Николаевской области

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области, поднялся уровень воды и на Днепропетровщине , что повлекло за собой массовый мор рыб. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .

В результате на вечер вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области были разрушены и затоплены мосты и огороды. В среду 7 июня подтопления держались в четырех районах Николаева.

По состоянию на 8 июня в акватории Николаева уровень воды вырос до 102 см.