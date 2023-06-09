Уровень воды в акватории Николаева снизился до 100 см, - мэр
В Николаеве продолжают следить за уровнем воды в акватории, за ночь на 9 июня уровень воды в городе снизился на 5 см
Об этом у себя в telegram написал мэр Николаева Александр Сенкевич.
"За 2 часа еще минус 3 см. Общая цифра +100 см", - говорится в сообщении.
Ранее он информировал, что уровень воды снизился на 2 см.
"На 23:00 у нас было +1 см. За ночь уровень воды снизился на 2 см", - говорится в сообщении.
Он добавил также, что общий уровень воды в акватории Николаева на 7 часов утра составляет +103 см.
В Снегиревской общине Николаевщины за ночь затопило еще пять домов .
Ситуация с подтоплением в Николаевской области
6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области, поднялся уровень воды и на Днепропетровщине , что повлекло за собой массовый мор рыб. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
В результате на вечер вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области были разрушены и затоплены мосты и огороды. В среду 7 июня подтопления держались в четырех районах Николаева.
По состоянию на 8 июня в акватории Николаева уровень воды вырос до 102 см.
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