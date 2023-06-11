За ночь уровень воды на Херсонщине и Николаеве снизился. Что известно

Об этом сообщили в telegram-каналах глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и мэр Николаева Александр Сенкевич.

Ситуация в Херсонской области

Стало известно, что за ночь уровень воды в Херсонской области снизился на 26 сантиметров и составляет 4 метра 19 сантиметров.

"Подтопленными остаются 32 деоккупированных населенных пункта, в воде - 3784 дома. Вода понемногу отступает, к утру ее уровень составляет 4 метра 19 сантиметров. За ночь он снизился на 26 сантиметров", - сказал Прокудин.

Кроме этого, по его словам, на правобережье эвакуированы 2716 человек.

"На левобережье такой положительной динамики нет. Уменьшилась скорость спада воды, эвакуация провалена. Оккупанты отбирают у людей лодки и сами обплывают затопленные дома, забирая уцелевшее имущество. Российская тактика террора и грабежа в очередной раз проявилась", - подчеркнул он.

Ситуация в Николаеве

Известно, что в акватории Николаева по состоянию на утро воскресенья , 11 июня, уровень воды составляет 69 сантиметров.

Как отметил мэр города, уровень воды снизился на 15 сантиметров.

"По состоянию на 9:00 уровень воды в акватории Николаева сейчас +69 см", - отметил Сенкевич.

Ситуация с подтоплением

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .

В результате на вечер вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области были разрушены и затоплены мосты и огороды. В среду 7 июня подтопления держались в четырех районах Николаева.

По состоянию на 8 июня в акватории Николаева уровень воды вырос до 102 см, а в Херсонской области фиксировали отступление воды на 6 см.

В пятницу, 9 июня, в Николаеве продолжили следить за уровнем воды в акватории. Сообщалось, что за ночь уровень воды в городе упал на 2 см, а утром еще на 3 см.

Утром 9 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил , что уровень воды в области упал на 20 см, затоплено 3624 дома 32 населенных пунктов.

Утром 10 июня сообщалось , что в акватории Николаева уровень воды составляет 88 сантиметров. В то же время в Херсоне уровень воды в Днепре превышал привычную отметку на 4 метра 72 сантиметра, однако за ночь он опустился на 31 сантиметр.